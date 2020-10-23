Son dakika: Vergi SGK KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Devlet 500 milyar liralık alacağını bu şekilde yeniden yapılandırmış olacak.

PEŞİN ÖDEME YAPILIRSA FAİZLER SİLİNECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

"MAKSİMUM 18 TAKSİT YAPILABİLİYOR"

Vergi yapılandırması kapsamında, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı bulunduğunu dile getiren Muş, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının. Dolayısıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılıyor. Onun oranı çok daha düşük. Önümüze getiriliyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak." bilgisini verdi.

Gümrük vergisi, faizleri, gecikme zamları ve gümrük idari para cezalarının da yapılandırma kapsamında olacağını anlatan Muş, buna kanunun çıktığı tarihten yıl sonuna kadar müracaat etme şartı getirdiklerini kaydetti.

Burada da maksimum 18 taksit olacağını dile getiren Muş, 2 ayda bir ödeneceği için 36 aya kadar bir taksitlendirmenin söz konusu olduğunu, ilk taksit ödeme tarihinin 2021 yılının Ocak ayı olacağını söyledi.

"SGK PRİMLERİ İDARİ PARA VE GECİKME CEZALARI DA KAPSAMDA"

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

İl özel idarelerine olan borçların da kapsama alındığını aktaran Muş, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

YÜKOK'lara taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı paylarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Muş, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getirdi.

"OSB'LERİN KREDİ BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA"

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacaklarının yapılandırılacağını bildiren Muş, organize sanayi bölgelerinin kredi borçlarının da yapılandırılacağını duyurdu.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında. Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde olacaktır. Teklifimiz bunları kapsıyor. Komisyon uygun görürse bunlar teklife dahil edilecektir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız." diye konuştu.

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