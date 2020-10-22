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Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı ağlaya ağlaya sundu: Zengilan azad olundu

'da TV spikeri olan , memleketi 'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini gözyaşları içerisinde duyurdu. Mövsümova, 15 yıldır bu haberi vermek için yaşadığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı ağlaya ağlaya sundu: Zengilan azad olundu

İşgalci Ermeni güçleri tarafından el konulan toprakları, Azerbaycan'ın güçlü ordusu sayesinde kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu, 'ın işgal altında tuttuğu toprakları için mücadelesini sürdürürken cepheden sevinçli haberler de geliyor.

Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı ağlaya ağlaya sundu: Zengilan azad olundu AZERBAYCANLI SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI AĞLAYA AĞLAYA SUNDU: ZENGİLAN AZAD OLUNDU

Azerbaycan, son olarak kentini de Ermenistan işgalinden kurtardığını son dakika olarak duyurdu.

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SEVİNÇLİ HABERİ, AĞLAYARAK SUNDU

ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan , Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken göz yaşlarına hakim olamadı.

"15 YILDIR BU HABERİ SESLENDİRME ARZUSUYLA YAŞADIM"

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilan'lı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.

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