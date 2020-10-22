Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı ağlaya ağlaya sundu: Zengilan azad olundu

"15 YILDIR BU HABERİ SESLENDİRME ARZUSUYLA YAŞADIM"

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilan'lı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.