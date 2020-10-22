Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı ağlaya ağlaya sundu: Zengilan azad olundu
Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini gözyaşları içerisinde duyurdu. Mövsümova, 15 yıldır bu haberi vermek için yaşadığını söyledi.
İşgalci Ermeni güçleri tarafından el konulan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan'ın güçlü ordusu sayesinde kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakları için mücadelesini sürdürürken cepheden sevinçli haberler de geliyor.
Azerbaycan, son olarak Zengilan kentini de Ermenistan işgalinden kurtardığını son dakika olarak duyurdu.
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SEVİNÇLİ HABERİ, AĞLAYARAK SUNDU
ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken göz yaşlarına hakim olamadı.
"15 YILDIR BU HABERİ SESLENDİRME ARZUSUYLA YAŞADIM"
Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilan'lı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.