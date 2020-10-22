Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz. Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir." ifadelerini kullandı.
zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Aliyev, "Dağlık Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz" dedi.
Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin kültürel özerkliğine ilişkin "Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir" dedi
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PAŞİNYAN: DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOK
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmede bulunmuştu.
27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmaların diplomatik yolla çözülemeyeceğini belirten Paşinyan, "Şu aşamada krizin diplomatik yolla çözülmesi mümkün değil. Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey... Azerbaycan tarafı için artık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.
NATO'DAN SARKİSYAN'A: TARAF DEĞİLİZ
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i NATO Merkez Karargahında ziyaret etmişti. Stoltenberg Sarkisyan'a çatışmada taraf olmadıklarını işaret ederek, "Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" dedi.