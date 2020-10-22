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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

Son dakika haberi... , "Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz. Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

zerbaycan 'de 'da başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Aliyev, "Dağlık Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz" dedi.

Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin kültürel özerkliğine ilişkin "Karabağ'daki Ermeniler kültürel özerklik sahibi olabilir" dedi

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PAŞİNYAN: DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOK

Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden ve Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmede bulunmuştu.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmaların diplomatik yolla çözülemeyeceğini belirten Paşinyan, "Şu aşamada krizin diplomatik yolla çözülmesi mümkün değil. Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey... Azerbaycan tarafı için artık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.



NATO'DAN SARKİSYAN'A: TARAF DEĞİLİZ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genel Sekreteri 'i NATO Merkez Karargahında ziyaret etmişti. Stoltenberg Sarkisyan'a çatışmada taraf olmadıklarını işaret ederek, "Aralarındaki bu sorunu karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini umuyoruz" dedi.

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