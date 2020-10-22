Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz

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PAŞİNYAN: DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmede bulunmuştu.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmaların diplomatik yolla çözülemeyeceğini belirten Paşinyan, "Şu aşamada krizin diplomatik yolla çözülmesi mümkün değil. Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey... Azerbaycan tarafı için artık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.