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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Birçok bölge işgalden kurtarıldı

İlham Aliyev, Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili müjdeli bir haber verdi. Aliyev, Azerbaycan 'nun birçok bölgeyi işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Birçok bölge işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

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