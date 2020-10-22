Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İstabul için alınacak tedbirleri kararlaştırdık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantıyla koronavirüs salgınına karşı İstanbul'un son durumunun değerlendirildiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerine yer verdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.
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