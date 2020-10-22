Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
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Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.
Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020