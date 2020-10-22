Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe

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Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.