22 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe

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Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.

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