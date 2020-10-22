Türkiye'nin yeni koronavirüs vaka haritası yayınlandı

TEDAVİSİ TAMAMLANAN HASTA SAYISI 308 BİN

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.