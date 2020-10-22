22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

Son dakika haberine göre; , , , , , , , Sivas, ve 'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020
ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA