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Cem Yılmaz'ın önerisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt

Komedyen , sosyal medya hesabı Twitter'dan Sağlık Bakanı 'ya () pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için öneride bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cem Yılmaz'ın bu önerisine olumlu karşılık verdi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Cem Yılmaz'ın önerisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt

Corona virüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için Sağlık Bakanı 'ya öneride bulunan komedyen , hiçbir ücret talebinde bulunmadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtmişti.

Twitter'dan bir mesaj daha paylaşan Cem Yılmaz, Bakan Fahrettin Koca'nın kendisine olumlu yanıt verdiğini duyurdu.

"BENİ ÇOK MUTLU EDEN HABERLER"

Cem Yılmaz, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

CEM YILMAZ'IN MESAJLARI ŞÖYLE,

"Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim."

"Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu."


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