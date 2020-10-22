Son dakika: Bir koca şiddeti daha! Hastaneye kaldırıldı...
Son dakika haberine göre; Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşi tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri eşi gözaltına aldı.
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşi tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, D.O. (40) Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'taki evlerinde, tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eşi tarafından darbedildi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D.O. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, eşi gözaltına alındı.