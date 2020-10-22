ÖSYM'den KPSS için flaş değiştirme ve iptal kararı! 2020 KPSS lisans iptal edilen sorular hangileri?

KPSS ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından flaş bir karar alındı. ÖSYM resmi internet adresinden yayımladığı duyuru ile birlikte bir soruda doğru cevap şıkkının değiştirlmesine ve iki sorunun iptal edilmesine karar verildiği duyuruldu. Peki, 2020 KPSS lisans iptal edilen sorular hangileri? İşte cevaplar...

KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR HANGİLERİ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup; 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adayların, yukarıda verilen soru numaralarının, erişimlerine açtığımız Temel Soru Kitapçıklarındaki soru numaraları olduğunu, Başkanlığımız tarafından uygulanan diğer çoktan seçmeli sınavlarda olduğu gibi, 2020-KPSS Lisans oturumlarının her birinde de soru kitapçıklarının, ilgili oturuma ait Temel Soru Kitapçığındaki soruların ve seçeneklerinin sadece yerlerinin değiştirilmesi ile oluşturulduğunu, bu nedenle de, Temel Soru Kitapçığındaki soru numaraları ile kendi soru kitapçıklarındaki soru numaralarının farklı olabileceğini bilmeleri gerekmektedir."