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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS puan türleri nedir, hangi alanları kapsıyor? P1, P2, P3... KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS puan türleri nedir, hangi alanları kapsıyor? P1, P2, P3... KPSS lisans sonuçları açıklandı. KPSS sonuçlarının erişime açılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de puan türleri oldu. KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre hangi kurumlara atanabileceklerini, KPSS puan türlerinin hangi iş alanlarını kapsadığını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS puan türleri nedir, hangi alanları kapsıyor? KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:07
KPSS puan türü nedir? KPSS ile memur alımı yapan kurumlar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı. Peki, KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS puan türleri nedir, hangi alanları kapsıyor? KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P1 puan türünde genel yetenek katsayısı 0,70 ve genel kültür katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Bakanlıkların mühendislik kadroları gibi uzmanlık kadroları bu puan türüne bağlıdır.
KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR? ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRLERİ
KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak tercih yapabilir.
Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, uzman, denetçi vb. üst kademe kadrolara atanabilmek için yapılan A Grubu sınavı ile 48 puan türünüz hesaplanmaktadır. A Grubu puan türleri arasında en fazla alım yapılan puan türü ise P-48'dir.
P-1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar
* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
* Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı * İller Bankası Uzman Yardımcısı * BİST Uzman Yardımcısı * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı * Bakanlıkların mühendislik kadroları P-2 puanıyla alım yapan kurumlar
* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
* SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis), * Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, * Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, * Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, * Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı