KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS puan türleri nedir, hangi alanları kapsıyor? P1, P2, P3...

KPSS lisans sonuçları açıklandı. KPSS sonuçlarının erişime açılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de puan türleri oldu. KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre hangi kurumlara atanabileceklerini, KPSS puan türlerinin hangi iş alanlarını kapsadığını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS puan türleri nedir, hangi alanları kapsıyor? KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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