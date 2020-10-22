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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS lisans puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM KPSS puan açıklaması 2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS lisans puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM KPSS puan açıklaması KPSS baraj puanı kaç? 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında puan hesaplama ve baraj puanı işlemleri yer aldı. Konu ile ilgili merak edilen her şeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS lisans puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 08:56
2020 KPSS baraj puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 KPSS lisans sınavlarına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından puanlarını görüntüleyen KPSS adayları, puan hesaplama işlemleri konusunda detayları araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS lisans puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.