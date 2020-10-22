2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS lisans puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM KPSS puan açıklaması

2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.

KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.