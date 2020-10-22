22 Ekim 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü

, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

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