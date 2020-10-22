Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.
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Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.
Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.
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