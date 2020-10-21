Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu, silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Buna göre silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Adaylar e-Devlet şifreleri ile birlikte askerlik yerlerini öğrenebilecekler.