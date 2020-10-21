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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Terter topçu atışlarının hedefinde! İşte bölgede son gelişmeler

Son dakika: Terter topçu atışlarının hedefinde! İşte bölgede son gelişmeler

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Giriş: 21.10.2020 09:23
Güncelleme:21.10.2020 09:34
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sabah saatlerinden itibaren Terter’i vurmaya devam etti. Ermenistan’ın sivillere saldırılarında şehit sayısı 76’ya yükseldi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence’den aktardı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sabah saatlerinden itibaren Terter'i vurmaya devam etti. Ermenistan'ın sivillere saldırılarında şehit sayısı 76'ya yükseldi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.

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