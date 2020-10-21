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Son dakika: Terter topçu atışlarının hedefinde! İşte bölgede son gelişmeler
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sabah saatlerinden itibaren Terter’i vurmaya devam etti. Ermenistan’ın sivillere saldırılarında şehit sayısı 76’ya yükseldi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence’den aktardı.
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sabah saatlerinden itibaren Terter'i vurmaya devam etti. Ermenistan'ın sivillere saldırılarında şehit sayısı 76'ya yükseldi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Gence'den aktardı.