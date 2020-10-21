Son dakika: Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı ve İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica’ı kabul etti. Cutajar ve Garnica, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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İSPANYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.
İSPANYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Büyükelçi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Hergueta Garnica'nın eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.