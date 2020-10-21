21 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular

Son dakika haberine göre Başkan , Malta'nın 'ı ve Garnica’ı kabul etti. Cutajar ve Garnica, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular

Başkan , Malta'nın 'ı kabul etti.


'ndeki kabulde , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.

İSPANYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Garnica'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende , Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Hergueta Garnica'nın eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.




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