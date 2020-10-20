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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 20 Ekim 2020

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 20 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 20 Ekim 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 20 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 20 Ekim 2020 SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 20 EKİM 2020

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI!

Vaka sayılarının açıklanmasıyla beraber Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI: FAZLA YOLCU TAŞIYAN DOLMUŞA BİNMEYİN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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