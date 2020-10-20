Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 20 Ekim 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 20 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI!

Vaka sayılarının açıklanmasıyla beraber Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.

Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2020

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