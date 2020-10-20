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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 20 Ekim 2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 20 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...