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Bursa'da şafak vakti dev operasyon: 600 polis katıldı

'da, satıcılarına 600 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. timlerinin de destek verdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2020
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Bursa'da şafak vakti dev operasyon: 600 polis katıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler sabah saatlerinde harekete geçerek daha önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona , , , KOM ve Asayiş şubesinden 600 polis katıldı.


Özel Harekat ekipleri, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona dronlar ile havadan da destek verildi.




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