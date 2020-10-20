Kadir Şeker davasında önemli gelişme! Cezayı az buldular

Kadir Şeker davasında mahkeme kararını verdi. Şeker'e 12.5 yıl hapis cezası verildi. Konya'da, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in (20) kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın aile avukatları karara itiraz ederek Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI İTİRAZDA BULUNDU

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi.

AVUKATLARI KARARA İTİRAZDA BULUNDU

Kadir Şeker'in avukatlarının ardından öldürülen Özgür Duran'ın aile avukatları da karara itiraz için bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Avukat Furkan Akbulut ve Mehmet Zengin tarafından verilen dilekçede, mahkemenin yazılı dosya kapsamında vermiş olduğu kararın usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın istinaf edildiği belirtildi. Avukat Furkan Akbulut, ayrıntılı istinaf dilekçelerini gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından sunacaklarını söyledi.

KAYNAK-SABAH

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