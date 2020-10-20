Ankara'da FETÖ operasyonu! 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatla, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 Astsubay rütbesindeki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSMİ DEŞİFRE OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatlarından mahrem abileri tarafından aranan 34 astsubayın ismi deşifre oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtilen 21'i muvazzaf, 12'si emekli, 1'i de meslekten atılan 34 Astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 14 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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