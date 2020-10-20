Kabine Toplantısı son dakika: Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitimin 2 Kasım tarihinde başlayacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı. İşte, Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı. Veliler ve öğrenciler detaylı açıklama için MEB tarafından gelecek son dakikayı bekliyor. İşte, Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN DETAYLAR
Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.
Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir.
FATİH GEMİSİ MESAJI
Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Pek çok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği zenginliğe bizim çalışırak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir.
Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.
Dün İbn-i Haldun Üniversitesi'ne ait külliyenin açılışı münasebetiyle bu siyaset bilimci, devlet adamını hayırla yad etme imkanını bulduk. İbn-i Haldun'un 600 yıl önce 'coğrafya kaderdir' analizi asırlara sari bir sözün önemini ortaya koyar.
OKULLAR 2 KASIM'DA HANGİ SINIFLARA AÇILIYOR?
Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı.
"GERÇEK YÜZLERİNİ ORTAYA KOYDULAR"
Türkiye bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan kıtaları birbirinden ayıran Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim coğrafyayı birbirine bağlayan tam merkezde yer alıyor.
Tarih kitaplarının yeniden yazılmasını gerektirecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Şanlıurfamızda Göbeklitepe'de bulunuyor. Tarihin en eski anlaşmaları, paraları, su kanalları, ticaret yolları, farklı inançlara ait ibadet yerleri hep bizim ülkemizin sınırları içindedir. Türkiye tüm bu fotoğraf içinde istikrarı ve gücüyle adeta, barış, huzur, güven ve refah adası olarak kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürüyor.
Terör örgütlerinin saldırılarından, darbe girişimlerine, ekonomik tuzaklardan siyasi dışlama gayretlerine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm oyunları bozmayı başardık. Uluslararası kuruluşların, güya demokrasi bayraktarı ülkelerin çoğu ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartlarıyla gerçek yüzlerini ortaya koydular.
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ilgi alanarı doğrudan veya dolaylı şekilde müdahil olduğu hususlar tabii olarak genişlemektedir. Mazlumun, mağdurun, hakkın, adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya kadar her coğrafyada gözünü ve kalbini bize yöneltmiş olan her kardeşimizin yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.
AZERBAYCAN'A TAM DESTEK
Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkanlarımızla destek verdik, vereceğiz. Coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız.
Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü sürekli güçlendireceğiz. En büyük güç kaynağımız milletimizin, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bize verdiği destekdir.
Ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Terör örgütlerin küresel düzeyde artan saldırıları ve koronavirüs tüm dünyada panik haline yol açtı.