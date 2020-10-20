Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı. Veliler ve öğrenciler detaylı açıklama için MEB tarafından gelecek son dakikayı bekliyor. İşte, Okullar 2 Kasım'da hangi sınıflara açılıyor? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN DETAYLAR

Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.

Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir.