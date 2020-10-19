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Son dakika: Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika haberine göre; 'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika: Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi!

Sait S. idaresindeki 03 ABE 827 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, yedek şoför İlyas Eren ile muavin Enes Aydoğmuş, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan Eren ile Aydoğmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sait S. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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