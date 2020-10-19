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Yılmaz Özdil'den büyük hata! Kurtuluş Savaşı'nın kahramanını tanımadı

Sözcü yazarı , son kitabı "Son Cüret" kitabının tanıtımında skandal hataya imza attı. Kitabın tanıtımında 'nın önemli isimlerinden Paşa'nın yanlış fotoğrafı kullanılması ve Özdil'in Ali Fuat Cebesoy'u tanımayarak bu hatayı "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleriyle paylaşması tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Yılmaz Özdil'den büyük hata! Kurtuluş Savaşı'nın kahramanını tanımadı

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı istismar eden Yılmaz Özdil'in "Son Cüret "isimli kitabının tanıtım videosunda önemli bir hataya imza atıldı.

Mustafa Kemal'in yanında yer almış subayların tanıtıldığı videoda Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından Ali Fuat Paşa zannedilerek 1916 yılında Kafkas Cephesi'nde şehit olan Çolak Faik Paşa'nın fotoğrafı konuldu.

Yılmaz Özdil de bu tanıtım videosunu "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleriyle paylaştı.

Özdil'in Mustafa Kemal'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını görmemesi dikkat çekti.

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