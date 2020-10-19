Mehmetçik ayak izinden buldu! O teröristler etkisiz hale getirildi...

Edinilen bilgiye göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda teröristlere ait ayak izleri ve yaşam malzemeleri tespit etti. Bölgeyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin çemberi iyice daraltması üzerine 9 Eylül günü 3 kişilik terörist grubuyla sıcak temas sağlandı. 'Teslim ol' çağrılarını reddeden teröristlerle girilen çatışmada 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.