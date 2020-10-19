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Mehmetçik ayak izinden buldu! O teröristler etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberine göre; 'de, timlerinin 3 bin 467 rakımlı 'nda teröristlerin ayak izlerini takip ederek gerçekleştirdikleri nokta operasyonda 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Mehmetçik ayak izinden buldu! O teröristler etkisiz hale getirildi...

'de devam eden Yıldırım-2 kapsamında geçtiğimiz günlerde 'nda 1'i kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda teröristlere ait ayak izleri ve yaşam malzemeleri tespit etti. Bölgeyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin çemberi iyice daraltması üzerine 9 Eylül günü 3 kişilik terörist grubuyla sıcak temas sağlandı. 'Teslim ol' çağrılarını reddeden teröristlerle girilen çatışmada 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Kimlik tespitine yönelik çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri bugün açıklandı. Öldürülen teröristlerin Çekdar Amed kod adlı Azad Şık, Ronahi Ruken kod adlı Şehriban Heja Uzun ve 'li Dılovan Kobani kod adlı Ömer Oso olduğu belirtildi.

Teröristlerin bölgeye gelmeden önce de örgütün Suriye'deki kolu de bulundukları tespit edildi.

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