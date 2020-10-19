Son dakika: Dağlık Karabağ'daki bir köyde 27 yıl sonra ezan okundu
Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'dan kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.
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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.
KÖYÜN İSMİ AÇIKLANMADI
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.
Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.
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