19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dağlık Karabağ'daki bir köyde 27 yıl sonra ezan okundu

Son dakika: Dağlık Karabağ'daki bir köyde 27 yıl sonra ezan okundu

Son dakika haberleri... ordusunun 'da işgalci 'dan kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Dağlık Karabağ'daki bir köyde 27 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.

KÖYÜN İSMİ AÇIKLANMADI

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.

Dağlık Karabağdaki bir köyde 27 yıl sonra ezan okundu DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ BİR KÖYDE 27 YIL SONRA EZAN OKUNDU

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA