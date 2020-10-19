HSK ihraç edilen hakim ve savcılar kimdir? 19 Ekim HSK ihraç listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhraç edilen hakim ve savcıların bulunduğu liste merak ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen hakim ve savcıların isim listesi merak ediliyor. İşte, HSK ihraç edilen hakim ve savcılar kimdir? 19 Ekim HSK ihraç listesi...

HSK İHRAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.