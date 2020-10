KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar babasının elini öpmeye gitti: Ben dava adamıyım!

KKTC'de dün halk yeni cumhurbaşkanını seçti. Seçimin galibi ve KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimlerin hemen ardından babası Rüstem Tatar'ın elini öpmeye gitti. Duygu dolu anlarda, tüm aile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim zaferinin ardından bu sabah Girne'de yaşayan babası Rüstem Tatar'ın evine gitti. Aile bireylerinin toplandığı evde Tatar, babası Rüstem Tatar'ın destekleriyle bu mevkilere geldiğini ifade etti. Babası Rüstem Tatar'ın, ülkenin ilk Maliye Bakanı olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, aile olarak ülkenin geleceği ile ilgili çalıştıklarını dile getirdi.



'DOĞRU YOL, TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER'



"Ne öğrendiysem babamdan öğrendim. Milli davaya olan bağlılığımız. Siyasetteki başarımız, baba okulunda eğitilmenin sonucudur. İlk iş olarak bu sabah babamın elini öpmek istedim" diyen Tatar, Kıbrıs'ta onurlu bir çözüm istediklerini ifade etti. "Biz Kıbrıs Türk halkının var olması için doğru yolu seçiyoruz" diyen Tatar, "Doğru yol, Türkiye ile iyi ilişkiler ve dünyaya karşı hakkımızı talep etmektir" dedi.



'ANNEMİ KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİM'

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Annemi küçük yaşta kaybettim. Nur içerisinde yatsın. Babamın ikinci eşi İsmet Hanım bir şehit eşidir. Kıbrıs'ta her ailede bir acı vardır. Bu gerçekler ışığında bundan sonraki süreci kurgulayacağız."

Türkiye'nin Kıbrıs'tan koparılmaya çalışıldığını kaydeden Tatar, "Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendi egemenliğimize çok önem vermekteyim. Babam da bana bunu çok söylemiştir. Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için davaya sahip çıkacağız. Bu milli mücadeleyi asla tehlikeye atamayız. Kıbrıs,

Doğu Akdeniz'de önemli bir adımdır. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Şehitler verdi. Her türlü sıkıntılarımızda yanımızda oldu" dedi.



'BEN DAVA ADAMIYIM'

"Ben bir dava adamıyım" diyen Tatar, "Kıbrıs'ta gerçekleri bilerek hareket eden biriyim. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini asla çiğnetmem" dedi. Rumların Ada'da bir çözüm istemediğine işaret eden Tatar, "Artık yeter, yepyeni bir gelecek için onurlu bir çözüm istiyoruz" dedi.



'KKTC'DE HER ÇEŞMEDEN ANADOLU SUYU AKMAKTADIR'



"Bugün KKTC'nin her çeşmesinden Anadolu'nun suyu akmaktadır. Bu bir nimettir" diyen Tatar, Rumların asla kendilerinin yükselmesini istemediğini ifade etti. Tatar, "Rumlar bizleri aşağılamayı seçti her zaman. Bir çözüm olacaksa dayatmayla olsun diye" dedi.



YABANCI DİPLOMATLAR KKTC'YE GEÇTİ



Türkiye'nin seçimlere müdahale etmediğini ifade eden Tatar, "Bu haksız bir eleştiridir. Kıbrıs Türk halkı sandığa gitti oyunu kullandı. Başka emperyalist güçler de burada çok uğraştılar. Son iki ayda binin üzerinde yabancı diplomatlar Güney'den KKTC'ye geçti." Tatar, "Bizler vefalı insanlar olarak, Türkiye'ye gönülden bağlıyız. Bu da böyle devam edecek" dedi.



'OĞLUMLA İFTİHAR EDİYORUM'



Baba Tatar da, "Ersin, milli duyguları yüksek bir evlat. Oğlumla iftihar ediyorum" dedi. Aile olarak Türkiye'ye bağlı olduklarını kaydeden Rüstem Tatar, "Biz aile olarak şehitler vermişiz. Kıbrıs'ta verilen mücadelede bizlerin de büyük katkıları olmuştur. Ersin bir gün şöyle bir cümle kullandı 'Biz Türkoğlu Türk, Tataroğlu Tatarız' dedi. Bizler Kırım'dan gelen aileyiz" dedi.



DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ



Ersin Tatar'ın, hiçbir zaman olduğu yerde kalmadığını söyleyen Baba Tatar, "Ersin'in bir özelliği vardır. Bir yere geldi mi, en yükseğe çıkmak ister. Hiçbir zaman aşağıda kalmamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın çok mütevazi biri olduğunu söyleyen Rüstem Tatar, "Hiçbir zaman yukarıdan bakan biri olmamıştır. Bizlerde bir tabir vardır, burnundan kıl aldırmaz. Asla böyle olmadı oğlum" diye konuştu. 90'ıncı yaş gününü Cuma günü kutlayacaklarını anımsatan Baba Tatar, "Ersin'in Cumhurbaşkanı olması bir anlamda bana doğum günü hediyesi de oldu" dedi.



'TÜRK ASKERİ AĞLAMAZ'



Baba Tatar, oğlunun Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar da koruyacağını ifade etti.

Tatar şöyle devam etti;

"Oğlum 5-6 yaşlarında dahi milli duyguları yüksek olan biriydi. Evimizin yanında bir birlik vardı. Ersin'e tahtadan bir silah yaptık, sürekli birliğe giderdi. Bir gün aşı yapılacaktı okulda çocuklara. Baktım tüm çocuklar ağlıyor. Ersin fırladı arkadan hemşireye kolunu uzattı, 'Türk askeri ağlamaz. Bana aşı yapın' dedi. Oğlumun vatan sevgisini kimse sorgulayamaz."

FIRST LADY TATAR: HAFTANIN BİR GÜNÜNÜ HALKIMIZA AYIRACAĞIM



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da, eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen normal hayatına devam edeceğini söyledi. Halkla iç içe, halkı kucaklayan sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceğini ifade eden Tatar, "Halkımızda iz bırakan adımlar atmak istiyorum" dedi. Eşinin Cumhurbaşkanlığı döneminde çevre, insana dokunma ve kadınlara yönelik özel etkinlikler yapacağını ifade eden Tatar, "Haftanın bir gününü halkımıza ayıracağım. Halkımızın sorunlarını dinleyeceğim" diye konuştu. Eşinin bir Kıbrıs sevdalısı olduğunu ifade eden Tatar, "Eşim hep halkla iç içe oldu. Halkın arasından hiç çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı görevinde de halktan kopmadan hayatında devam edecek" dedi.



YUFKA YÜREKLİ BİR CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanı Tatar'ın üvey annesi ressam ve emekli öğretmen İsmet Hanım da, Rüstem Tatar ile 43 yıllık evli olduklarını belirterek, "Ersin, ilk gördüğümden beri çok çalışkan. Çok candan biridir. Yufka yüreklidir. İnsanları kırmayı sevmez" dedi. Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılı olacağını belirten İsmet Tatar, "Evladımızın Cumhurbaşkanı olması karşısında çok mutlu olduk" dedi.