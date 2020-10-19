Müslüman fikir adamı ve özgürlük savaşçısı! Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç...

Düşünceleri ve çalışmaları dünyadaki birçok kişiye ilham verdi. Katliamlar, etnik temizlik ve soykırımların damgasını vurduğu bir savaş döneminde ülkeyi yönetti. Bosnalı Müslümanların kimliğini korumak için tarihi bir mücadele verdi. Aliya İzzetbegoviç'in yolculuğu, tıpkı üzerinde yaşadığı coğrafya kadar zorluydu.

OSMANLI KÖKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORDU

Tarihin her döneminde ön planda olan bölge coğrafyası, kimi zaman dünya savaşlarının fitilini ateşledi kimi zaman doğu ile batı arasındaki çatışmanın arasında kaldı. Aliya, bölgeyi çok iyi tanıyordu, Bosna sancağını, Osmanlı köklerini çok iyi biliyordu. Kökleri Üsküdar'a kadar dayanan Aliya, Devlet-i Aliyye geleneklerini yakından tanıyordu.