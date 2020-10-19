Son dakika: 2 şehirde eylem yapacaklardı: 4 terörist yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır ve İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.

detaylar gelecek...

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