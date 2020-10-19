DGS ek tercih bekleyenler dikkat! ÖSYM 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Boş kontenjanlar...

DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin DGS ek tercihler için geri sayım başladı. İlk tercihlerin sonucuna göre bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala ek tercih detayları araştırılıyor. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2002 DGS boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.