CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV bile İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye başladı

Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Vaka ve hasta sayısında hükûmetin ayrıma gitmesine rağmen hasta sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Hastaların büyük çoğunluğunun İstanbul'da görüldüğü de konuşulanlar arasında.

Okulların yüz yüze eğitime yeniden başlamasının gündeme geldiği bugünlerde İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor."

Halk TV'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren haberi silip silmeyeceği merak ediliyor.





HALK TV, CANAN KAFTANCIOĞLU'NU ELEŞTİREN HABERİ SİLMİŞTİ!

Halk TV; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden paylaşımda bulunduğuna yönelik haberini silmişti.

Canan Kaftancıoğlu; 24 Nisan 2012 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Türkiye'yi hedef alarak, "Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'te" ifadelerini kullandı.

HALK TV: "CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINI KABUL EDEN TWEET"

Halk TV; 13 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı haber yayınladı. Halk TV; resmi Twitter hesabından söz konusu haberi de paylaştı.

HALK TV HABERİ VE TWWETİ, CANAN KAFTANCIOĞLU DA TWEETİ SİLDİ



Halk TV'nin; "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı tweetindeki linke tıklandığında haberin ve tweetin silindiği açıkça görülüyor. Canan Kaftancıoğlu da; 24 Nisan 2012 tarihindeki paylaşımını silmişti.



(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)