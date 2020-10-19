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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından, " ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Aliya İzzetbegoviç paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak, gönderisinde, Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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