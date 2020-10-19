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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere ile görüştü. Görüşmede, Covid-19, , , , konularının ele alındığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Görüşmede, Covid-19, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya konularının ele alındığı belirtildi.

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