Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede, Covid-19, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya konularının ele alındığı belirtildi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Görüşmede, Covid-19, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya konularının ele alındığı belirtildi.
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