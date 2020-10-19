Bakanlık duyurmuştu: Covid-19 denetimleri bugün başlıyor! Hafta boyu sürecek





GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ DENETİMLERİ YAPILACAK



7 gün boyunca her gün ayrı konuda Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek:

19 Ekim Pazartesi: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları denetlenecek.

20 Ekim Salı: Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerlerde denetim yapılacak.

21 Ekim Çarşamba: Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri denetlenecek.

22 Ekim Perşembe: Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler kontrol edilecek.