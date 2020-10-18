18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti

Son dakika haberi... Başkanı , bir grup milletvekiliyle 'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Şentop, beraberindeki heyetle "" etkinliklerine katılıp bazı resmi görüşmeler yapacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla saat 11.40'ta Azerbaycan'a hareket eden heyet, 20 Ekim'e kadar burada çeşitli etkinliklere katılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Şentop, beraberindeki heyetle "Bağımsızlık Günü" etkinliklerine katılıp bazı resmi görüşmeler yapacak.

Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etmesi beklenen Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA