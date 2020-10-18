İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine koronavirüs ek genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.

Türkiye'de de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı ifade edildi. Buna göre;

İL/İLÇE HIFZISSIHHA KURULLARININ 48 SAAT İÇERİSİNDE TOPLANMASININ SAĞLANACAK

Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair "takip", "denetim", "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜNDE HER GÜN AYRI KONUNDA KOVİD-19 DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak.

7 günde boyunca yapılacak denetimler şu şekilde planlanacak:

19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları

20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,

22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,

23 Ekim Cuma AVM'ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,

24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)



25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar

Denetimler, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak.

MASKE VE FİZİKİ MESAFE KONUSU VATANDAŞLARA ANONS VE DUYURULAR İLE BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacak.

Vatandaşlarda bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla ülke genelinde,

"Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız."

anonsları yapılacak.

*GERÇEĞE AYKIRI, EKSİK YA DA YANILTICI TEMASLI BİLDİRİMİNDE BULUNANLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK*

Son dönemde temaslı bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığı tespit edildi. Bunun üzerine Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

*BELEDİYELER BİR AN EVVEL ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM VE HES ENTEGRASYONUNU&NBSP; SAĞLAYACAK*

Genelgede ayrıca başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği belirtildi. Bunun üzerine şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin daha önce illere gönderilen genelge çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların bir an evvel yerine getirilmesi istendi. Genelgede bu konunun İçişleri Bakanlığı denetim elemanlarınca gerçekleştirilecek olan teftiş veya soruşturmalarda da özellikle takip edileceği ifade edildi.

Vali ve Kaymakamlarca söz konusu kararlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.