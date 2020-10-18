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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Yerli su altı robotumuz Kaşif görevine başladı

su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Yerli su altı robotumuz Kaşif görevine başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

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