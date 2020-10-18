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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!

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Giriş: 18.10.2020 17:09
Güncelleme:18.10.2020 17:14
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.

Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!
Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!
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