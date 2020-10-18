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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve , "1’i , 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık! BAKAN SELÇUK DUYURDU: 65 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK!

Bu ilaçlardan 63'ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayınlandığını belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadesini kullandı.

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