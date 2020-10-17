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Türkiye ile Ukrayna arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

, Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrasında 'nın imzalandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Türkiye ile Ukrayna arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko tarafından Türkiye- Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12'nci Dönem toplantısı protokolüne de imza atıldı" denildi.

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