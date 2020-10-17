Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan'dan, Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı gönderdi. Maşalyan, Eseyan'ın yurdunun öz değerlerine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bir süredir mide kanseri tedavisi görürken hayatını kaybeden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği, Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ölümü ile İstanbul'da bulunan Patrik Maşalyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı göndererek başsağlığı diledi.

Masalyan, Eseyan'ın yurdunun öz değerlerine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini dile getirdiği mesajında, "Markar Eseyan Türkiye'nin yetiştirdiği güzide simalardandır. Esayan'ı yakından tanıyan ve yazılarını yakından takip eden kişiler onun nezdindeki entelektüel kişiliğinin değerine vakıf olmuşlardır. Basın yoluyla hizmet etmesinin yanı sıra edebiyat alanında da bırakmış olduğu her bir eser onun adını yaşatacak anıt niteliğindedir. Türkiye Cumhuriyetindeki önemli görevinden dolayı siyaset yaptığı çevrenin sevgi ve saygısına mazhar olduğunun bir göstergesidir. Markar Esayan'ın yurdumuzun öz değerlerine ne denli bağlı olduğunu göstermektedir. Siyasete atıldığı Parti çatısı altında hizmet ederken cemati hakkında çevresini bilgilendirmiş ve tanıtmıştır. Hastalığı boyunca şifa bulması için hep birlikte dua ettik. Markar Esayan'ın genç yaşta vefat etmesi ile Zatı alilerinizin yüksek şansında Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarına şahsım ruhani Meclis üyeleri. Vakıf yönetim Kurulu ile Türkiye Ermenileri Cemaati adına taziyelerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN YURDIŞINDAKİ ABLALARI BEKLENİYOR

Öte yandan vefatı sonrasında Eseyan'ın naaşı hastaneden alınarak patrikhane morguna kaldırıldı. Esayan'ın cenaze töreni için yurt dışında bulunan iki ablasının gelmesinin beklendiği öğrenilirken ve cenazenin ailesinin kararı ile Kumkapı Ermeni Patrikhanesi Kilisesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği kaydedildi.

MUSTAFA KAYA/SABAH