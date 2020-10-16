Son dakika: AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

"SEVDASINA ŞAHİDİM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir: "Değerli dost, güzel insan Markar Esayan'ı kaybettik. Samimiyetine, bu ülkeye olan sevdasına şahidim. Başımız sağolsun."

"GÜZEL İNSAN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu: "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, iyi bildiğimiz güzel insan değerli Markar Esayan'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."

ÜLKESİNİ SEVEN BİRİYDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Markar Esayan Beyefendi ile Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak görev almıştık. Ülkesini seven, insan seven, entelektüel birikimi ile keyifle sohbet edilebilen biri idi. Ondan öğrendiklerim oldu. Fevkalade üzgünüm. Başımız sağ olsun."

MİLLET VE MEMLEKET SEVDALISIYDI

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Değerli dostum, İstanbul Milletvekilimiz, MKYK Üyemiz Markar Esayan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu ülkeye aşık, millet ve memleket sevdalısı bir güzel insanı kaybettik. Başımız sağolsun."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: "İstanbul Milletvekilimiz, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak birlikte görev yaptığımız güzel insan Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "Yakalandığı rahatsızlakdan dolayı uzun süredir tedavisi devam eden İstanbul Milletvekilimiz Sayın Markar Esayan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milletvekilimizin sevenlerine, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Aldığımız hazin bir haber... Vatanseverlik miyarının eşi menendi yoktu... Markar Esayan, bu asil milletin en nadide isimlerinden biriydi. Yüreğimize nakşettik. Cenab-ı Hakk rahmetiyle muamelede bulunsun inşaallah. Milletçe başımız sağolsun"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan: "Sayın Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

ERDOĞAN, MARKAR ESAYAN'I EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ