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Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! BAE ajanı Türkiye'de yakalandı

Son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (), Birleşik Arap Emirlikleri () adına 'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! BAE ajanı Türkiye'de yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalışan ajanın, Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği tespit edildi.

Reuters'a konuşan yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Ajan, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı.

Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi. Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi.

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