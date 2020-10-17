17 Ekim 2020, Cumartesi
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Ücretsiz tablet kimlere verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu. , videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

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Ücretsiz tablet kimlere verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

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