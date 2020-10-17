Son dakika: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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