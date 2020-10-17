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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü

Türkiye'nin yoğun yurt dışı diplomasisi devam ederken, Mevlüt Çavuşoğlu 'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Palacios ile görüşmesinde iş birliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu ayrıca Paraguay'lı yeni mevkidaşı Franco'yu tebrik etti.

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