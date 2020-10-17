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Başkan Erdoğan'ın müjdesi sevinçle karşılandı

Başkan , 'deki ikinci keşfini açıklamasının ardından özellikle bölge halkı büyük bir sevinç yaşadı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını heyecanla takip etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Başkan Erdoğan'ın müjdesi sevinçle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, vatandaşlar heyecanla cep telefonu ve televizyon ekranlarından takip etti.

Zonguldak'ta kahvehanelerde ekran başında açıklamayı takip eden bazı vatandaşların sevinçle alkışladığı görüldü.

"AKDENİZ'DE DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Vatandaşlardan İbrahim Sezer, bu tablodan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın müjdeyi Ereğli açıklarında vermesinden dolayı bölge insanı olarak büyük sevinç duyduklarını ifade eden Sezer, "İnşallah bu rezervlerin Akdeniz'de devam edeceği yönünde beklentilerimiz büyük. İnşallah 2023 hedeflerine ülkemiz ekonomik olarak çok güçlü girecektir diye ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Esnaf Ferşat Doğan da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından memnun olduk. Gelişmeler güzel, daha büyük açıklamalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Erkan Bayraktar ise yeni doğal gaz rezervinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Karadenizdeki yeni rezerv SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI! İŞTE KARADENİZ'DEKİ YENİ REZERV

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