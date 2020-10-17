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Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki: El kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır

Son dakika haberine göre, Müdürü 'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, "Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." dedi.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki: El kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.

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