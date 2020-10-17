Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki: El kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır
Son dakika haberine göre, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, "Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." dedi.
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.